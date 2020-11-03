Правительство упростило систему маркировки лекарств

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. «Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении правительства.

Теперь аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно. Также до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощенные механизмы «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны.

Ранее несколько бизнес-объединений аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов пожаловались на сбои в работе системы отслеживания движения маркированных лекарств. Склады и карантинные зоны аптек оказались переполнены, многим производителям пришлось остановить поставки, и компании несут существенные издержки, а аптеки не могут выдавать маркированные лекарства пациентам, писал бизнес правительству.