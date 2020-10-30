Главное в политике за 30 октября

ГЛАВНОЕ

• Портрет президента Франции Эммануэля Макрона сожгли в Москве протестующие второй день мусульмане — полиция задержала несколько человек.

• «Тварью» Макрона назвал известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, опубликовав в Instagram фото президента Франции с отпечатком ботинка на лице.

• На фоне акций мусульман католики решили временно закрыть Церковь Святого Людовика в Москве «в целях проведения профилактических мер по обеспечению безопасности прихожан и храма».

• Другие москвичи также несут цветы к зданию французского посольства в память о жертвах теракта в Ницце.

• Блокировкой Роскомнадзор пригрозил СМИ за распространение материалов, которые оскорбляют чувства верующих.

• В Татарстане подросток с криком «Аллах Акбар» ранил ножом полицейского, забросав перед этим отдел полиции коктейлями Молотова — юношу застрелили.

• Перед нападением он записал видеообращение, в котором заявил, что собирается сжечь кафе, где «слушают музыку, продают алкоголь, продают харам».

• В Кремле не стали связывать нападение в Татарстане с терактами во Франции.

БЕЛОРУССИЯ

• К прямым угрозам физической расправой над протестующими перешел Александр Лукашенко: «С сегодняшнего дня <…> мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук <…> Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся».

• «Отступать ему некуда — это правда. Крыса в углу особенно опасна, — пишет политик Дмитрий Гудков. — Весь вопрос в том, сколько убитых нужно будет протесту, чтобы снести усатого диктатора. Мирные демонстрации против пуль не работают, как доказало еще Кровавое воскресенье».

• «Лукашенко очень повезет, если будущее для него сведется к комфортабельной камере в Гааге. Думается, он и его окружение будут умолять судить их там, а не в Минске. И косить под ненормальных, надеясь на смягчение наказания», — считает политик Борис Вишневский.

ЭПИДЕМИЯ

• Сообщения о людях, умерших от COVID-19, которые так и не дождались медицинской помощи, поступают из разных регионов России — рассказываем несколько историй.

• От коронавируса умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников.

МЕДИА

• Администрация Twitter промаркировала репортаж телеканала RT о выборах в США как контент, который может вводить в заблуждение.

• После выхода интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком сотрудничество с телеканалом RTVI прекратили трое журналистов.