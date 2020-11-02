Более 230 участников воскресного марша в Белоруссии стали подозреваемыми по уголовному делу

В Минске после воскресной акции протеста возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. Подозреваемым по делу признан 231 человек, сообщили в СК Белоруссии. Санкция по ч.1 ст.342 УК предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

«По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный̆ порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел», - говорится в сообщении.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в воскресенье милиция задержала около 300 демонстрантов. В ведомстве заявили, что люди блокировали проезд транспорта, а среди протестующих были анархисты, «которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции».