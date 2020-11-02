Фигурант «московского дела» Данил Беглец вышел на свободу

Фигурант «московского дела» Данил Беглец освободился из колонии по УДО. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

3 сентября 2019 года Данил Беглец был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти. Позднее Второй кассационный суд изменил место отбывания наказания на колонию-поселение. По версии обвинения, во время акции 27 июля 2019 года Беглец схватил полицейского за запястье и «сильно сдавив, отдернул в сторону». В суде он признал свою вину и просил следствие рассмотреть дело в особом порядке.

20 октября Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не стала обжаловать это решение.