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«Макдоналдс» вводит систему чек-инов в московских ресторанах

02.11.2020

Во всех московских ресторанах «Макдоналдс» с этой недели заработает система чек-инов. Требование обязательной регистрации будет распространяться и на торговые точки в ТЦ, передает РБК сообщение компании.

Для регистрации посетителям потребуется отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS. Это необходимо для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим коронавирусом.

Ранее по указу мэра Москвы систему электронной регистрации ввели заведения, работающие с полуночи до 6 утра.

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