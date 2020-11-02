Расходы российских семей сократились до минимума за 13 лет

Расходы российских семей упали во втором квартале 2020 года почти на 13% до 16,5 тыс. руб. С учетом инфляции реальные расходы опустились до 13-летнего минимума — меньше россияне тратили лишь в 2007 году, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает «Росбалт».

Больше всего упали расходы на гостиницы, кафе и рестораны (минус 83%), на отдых вне дома и культурные мероприятия (на 53%), на покупку одежды и обуви (минус 32%), на транспорт (на 17%). Существеннее всего потребительские расходы уменьшились в Ямало-Ненецком автономном округе (на 36,8% до 24,9 тыс. руб. в месяц на одного члена домохозяйства), Пермском крае (минус 33,5%, до 14,2 тыс. руб.), Ненецком автономном округе (на 32% до 21 тыс. руб.).