Сергей Маркедонов о выборах в Грузии

Парламентские выборы, состоявшиеся 31 октября, стали главным событием 2020 года в Грузии. Страна жила в ожидании этой даты более года. Уже президентская кампания двухлетней давности рассматривалась, как генеральная репетиция парламентской, а ее итоги трактовались, как первый этап новых выборов. Фактический же старт предвыборной гонки за депутатские мандаты случился летом 2019 года с началом массовых протестных акций в Тбилиси и ряде других городов страны.

Выборы в парламент завершили четырехлетний политический цикл. Они стали серьезным стресс-тестом для системы власти, созданной основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили. Прошел ли он и его соратники этот экзамен? Можно ли говорить, что правление нынешней «партии власти» успешно продолжится и дальше? На сегодняшний момент делать окончательные выводы еще рано. ЦИК Грузии заявил, что в мажоритарных округах возможно проведение второго тура голосования. Однако по новым правилам, утвержденным по итогам мартовского меморандума о взаимопонимании между властями и оппозицией одномандатные округа не имеют решающего значения. 120 мандатов из 150 определяются на пропорциональной основе. Между тем по партийным спискам с 48, 15% лидирует «Грузинская мечта». Она значительно опережает идущий на втором месте оппозиционный блок «Сила в единстве» (27, 13%). «Бронзовый призер»- объединение «Европейская Грузия» получает 3, 78% голосов.

«Грузинская мечта» близка к формированию правительства. Но надо дождаться итогов по одномандатным округам, а также договоренностей с миноритариями. Полностью и тем более демонстративно игнорировать их не получится. Между тем, представители оппозиционных сил (и не только «националы») заявляют о непризнании итогов выборов. Но смогут ли они повторить сценарий 2003 года? Есть определенные сомнения. «Устроить дистанционную революцию не удастся», констатирует тбилисский политолог Торнике Шарашенидзе. Михаил Саакашвили находится за рубежом. Очевидно, что у «Единого национального движения» есть определенный политический потенциал, и свой «ядерный электорат». Но без серьезного ребрэндинга, наверное, ему уже не получится. Впрочем, и у «мечтателей» без серьезных изменений к лучшему в экономике и в социальной сфере проблемы могут начаться уже в обозримой перспективе.

Выборы снова показали, что по-прежнему в грузинском партийно-политическом спектре доминируют два цвета. И борьба между ними определяет развитие Грузии. Остальные партии и блоки существуют, скорее, для удовлетворения амбиций их лидеров. В то же время, состав парламента по сравнению с предыдущим будет более пестрым. В 2016 году в Национальное собрание прошли три политические силы, которые потом раздробились (от «Единого национального движения» откололась «Европейская Грузия»). Четыре года спустя благодаря сниженному проходному барьеру депутатские кресла также получал помимо первой тройки партия «Лело», «Альянс патриотов», блок Георгия Вашадзе, «Гирчи», объединение «Граждане» и лейбористы. Вопрос, объединится ли разнообразная оппозиция против гегемонии «Мечты». Многое также будет зависеть от позиций международных организаций и западных партнеров Грузии: признают ли они итоги грузинского волеизъявления.

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