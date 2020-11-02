«Комсомольскую правду в Беларуси» возглавил российский журналист Александр Коц

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Комсомольская правда в Беларуси» стал журналист московской редакции Александр Коц. Сегодня его представили коллективу, сообщает «Медиазона». Отмечается, что по «Закону о СМИ» главным редактором белорусского издания может быть только гражданин страны.

30 октября сразу несколько сотрудников белорусской «Комсомолки», в том числе и замредактора Инна Бризинская, сообщили о том, что ушли из издания, пишет TUT.BY.

В августе новым главным редактором издания стала Марина Бунакова, которая до этого возглавляла подразделение газеты в Хабаровске, а затем работала в головном офисе в Москве. С 31 августа она сменила Андрея Левковского, который проработал на этой должности более 10 лет.