Алексей Макаркин: Проблемы России на постсоветском пространстве

Еще в июле все было спокойно. Лукашенко демонстрировал норов, арестовав Бабарико - но это в порядке вещей, где-то на уровне дела Баумгертнера семилетней давности. Победит и выпустит - ну может немного подержит в тюрьме. А так все предсказуемо.

И за два последних месяца:

- Народ на улицах в Минске, а Лукашенко лихорадочно строит у себя подобие старой латиноамериканской диктатуры. С той разницей, что если Сомоса был верным сукиным сыном США, то батька при первой же возможности норовит снова поиграть в многовекторность. А замены ему не видно. И непонятно, кто от кого зависит - скорее уже Россия от спасенного ею Лукашенко (потому что президент с более чистой репутацией будет приемлемее для Запада).

- В Киргизии президент Жээнбеков, который на радостях от того, что ему разрешили арестовать предшественника, создал евразийскую партию (зная, что в Москве любят слово "евразийство"), сейчас изгнан со своего поста. Результаты выборов отменены, "евразийцы" в полном загоне, а во главе оказался недавний зэк Жапаров, который для начала кинул Москву - обещал не выгонять Жээнбекова, а выгнал. Сейчас, конечно, признает реальность и демонстрирует лояльность, но менее убедительно, чем предшественник.

- Эрдоган превратился в ключевого игрока на Южном Кавказе, разморозив плохо замороженный карабахский конфликт, и стимулировал Алиева на решительный бой. Прямо помочь Армении Россия не может, а косвенная поддержка пока неэффективна. Попытки посредничества неудачны - Азербайджан продолжает наступление. Он свою ставку сделал, а в Армении растет разочарование союзом с Москвой (при всей его рациональной безальтернативности, не стоит сбрасывать со счетов эмоции, связанные с завышенными ожиданиями).

- И тут еще феерическая ночь в Молдове, где на финише первого тура Санду обходит Додона за счет мощной зарубежной мобилизации. А перед вторым туром союзников у Додона нет - идущий третьим Усатый его враг. Поэтому у Санду лучшие шансы на президентство - сейчас у нее может открыться второе дыхание. А это отчетливо проевропейский политик - и даже традиционно прагматичный курс России в отношении Молдовы здесь может не сработать.

- И маленькая вишенка. Победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах в таком формате, что ей не надо брать в младшие партнеры пророссийских "Патриотов". Которые при этом еще и ухудшили свой результат по сравнению с прошлыми выборами (было 5%, стало 3). А партия Бурджанадзе не смогла преодолеть 1%-ный (!) барьер.

Два месяца - и новая реальность.

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