Власти Москвы закупают устройства распознавания лиц на массовых мероприятиях

Дирекция транспортных закупок департамента транспорта Москвы выделила 38,4 млн рублей на закупку 50 устройств для распознавания лиц участников массовых мероприятий. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на данные госзакупок.



Цена одного комплекса может составлять от 577 тыс. до 710 тыс. руб. В документах приводятся три марки устройств от трех производителей — BEWARD TRS-FR-200, МСК-FC-01 (Face Capture) и VT-1000Face. На сайтах производителей говорится, что комплексы представляют собой стойки высотой более двух метров, на вершинах которых закреплены камеры высокого разрешения. «Система позволяет детектировать до 100% лиц, попадающих в кадр», — сказано в описании BEWARD TRS-FR200.



В сентябре прошлого года мэрия Москвы уже проводила конкурс по организации видеонаблюдения на массовых акциях, но тогда оно не предполагало внедрение технологии распознавания лиц.