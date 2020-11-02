Среди россиян растет недоверие к отечественной вакцине от коронавируса

59% россиян, опрошенных «Левада-центром», говорят о неготовности прививаться. В августе таких было 53,8%, пишут «Открытые медиа». Только 36% респондентов ответили, что готовы сделать себе прививку от коронавируса в рамках бесплатной и добровольной вакцинации.

Значительнее всего доверие к вакцине упало среди жителей Москвы и людей с высшим образованием: если в августе о готовности привиться заявляли 39,6% москвичей, то сейчас об этом говорят только 31%. Еще 61% (против 46,6% в августе) сказали, что не готовы к прививке. Среди тех, у кого есть высшее образование, эта доля увеличилась с 55% до 64%, о готовности к вакцинации заявили только 29%.



Официальной статистике о числе заболевших верят только 27% опрошенных. 33% считают, что статистика скрывает реальный масштаб распространения вируса, а 28% — наоборот, верят, что «цифры завышены».