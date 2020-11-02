Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на дискриминацию мужчин при арестах

Политик Владимир Милов в жалобе в КС требует исключения административного ареста для всех родителей с детьми до 14 лет. На данный момент, ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ подразумевает исключение ареста для женщин с детьми до 14 лет, но считает вполне допустимым его для мужчин, поясняют в «Апологии протеста».

27 июля 2019 года Милова задержали в студии YouTube-канала «Навальный.Live» во время трансляции протестной акции и арестовали на 30 суток за участие в митинге, хотя даже не был на нем.

В ходе заседания суда адвокат указывал, что Милов воспитывает двухлетнего сына, но на решение суда это никак не повлияло. Поэтому в жалобе в КС политик заявил, что назначенные ему аресты противоречат сразу трем статьям Конституции — 19, 23 и 38 — о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни.