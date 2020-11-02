В СК сократят до 10% сотрудников

Следственный комитет готовится к сокращению штата, региональные управления должны подготовить предложения по увольнению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений. Как пишет РБК со ссылкой на источники в СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин уже подписал указание о мерах по оптимизации.



Под сокращение попадут сотрудники, обеспечивающие работу следствия, — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений. Возможно, их сделают гражданскими служащими».



На оптимизации численности российских силовых ведомств настаивал Минфин — министерство предлагало сократить их численность на 10%, которые и предусмотрены указанием Бастрыкина.