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В СК сократят до 10% сотрудников

02.11.2020

Следственный комитет готовится к сокращению штата, региональные управления должны подготовить предложения по увольнению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений. Как пишет РБК со ссылкой на источники в СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин уже подписал указание о мерах по оптимизации.

Под сокращение попадут сотрудники, обеспечивающие работу следствия, — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений. Возможно, их сделают гражданскими служащими».

На оптимизации численности российских силовых ведомств настаивал Минфин — министерство предлагало сократить их численность на 10%, которые и предусмотрены указанием Бастрыкина. 

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