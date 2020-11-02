Около 300 человек задержаны в Минске на марше против террора

1 ноября в Белоруссии прошло 13 протестных акций, самым многочисленным стало шествие «Дзяды. Марш против террора» в Минске. Милиция задержала около 300 демонстрантов, сообщают в МВД. В ведомстве заявляют, что люди блокировали проезд транспорта, а среди протестующих были анархисты, «которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции».

Сотрудники милиции на проспекте Независимости, а также в районе МКАД применяли оружие со с резиновыми пулями и светошумовые гранаты.

TUT.BY отмечает, что в это воскресенье силовики разгоняли протестующих с особой жестокостью: использовали оружие, людей отлавливали по дворам, а на поле рядом с Куропатским лесом, по сообщениям очевидцев, силовики «устроили сафари» — преследовали демонстрантов на автомобилях.