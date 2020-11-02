В штабе Байдена обвинили сторонников Трампа в попытке блокировать их автобус

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена обвинил сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа, в создании опасной ситуации на автомагистрали в Техасе. Несколько пикапов сторонников Трампа на участке между Сан-Антонио и Остином окружили автобус штаба Байдена, пытаясь замедлить его и вытолкнуть с проезжей части, заявили представители демократа, передает DW. Федеральное бюро расследований начало расследование инцидента.

Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, на котором автобус штаба Байдена едет по шоссе в окружении пикапов и джипов с флагами кампании президента. Он не увидел ничего предосудительного в поведении своих сторонников. «По моему мнению, эти патриоты не сделали ничего плохого. ФБР и министерству юстиции следует расследовать поступки террористов, анархистов и агитаторов движения «Антифа», носящихся и сжигающих наши города, в которых у власти стоят демократы», — написал Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.