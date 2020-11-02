Экс-премьер Молдавии обошла Додона в первом туре выборов президента благодаря зарубежным избирателям

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,94% голосов, действующий глава государства Игорь Додон — 32,75%. Таковы предварительные данные ЦИК после обработки 99,63% протоколов.

После подсчета с 95% участков лидировал Додон, но к утру все поменялось. Это стало возможным благодаря подсчету голосов на 139 участках за рубежом, сообщает «Интерфакс». В подавляющем большинстве избиратели за рубежом проголосовали за Санду.

Второй тур голосования состоится 15 ноября.