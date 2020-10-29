Главное в политике за 29 октября

ГЛАВНОЕ

• Серия атак исламистов на граждан Франции произошла как в самой стране, так и за ее пределами. Власти объявили самую высокую степень террористической угрозы.

• Три человека погибли от рук террориста у церкви Нотр-Дам в Ницце. Подозреваемого задержали. Напасть с ножом на прохожих с криками «Аллах Акбар» пытался в Авиньоне другой мужчина — его застрелили полицейские. В Лионе выходца из Афганистана успели задержать до атаки. Напали и на охранника консульства Франции в саудовском городе Джидда.

• «Убийство в церкви в Ницце доказывает, что для фанатиков-исламистов нет разницы между карикатурами в Charlie Hebdo и церковью, — пишет публицист Александр Баунов. — Для себя мы можем сколько угодно разделять светский гуманизм и христианство, свободу и церковь, но для фанатика-исламиста они рядом».

• «Для Франции пришло время перестать связывать себя законами мирного времени, чтобы вымести исламофашизм с нашей земли!», — заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

• Президент Франции Эммануэль Макрон, осудивший «исламистское террористическое нападение», выразил поддержку Ницце и сообщил, что в пятницу будет собран Совет обороны страны для принятия новых мер по борьбе с терроризмом.

• Осуждение Макроном убийства французского учителя из-за демонстрации карикатур на пророка Мухаммеда и его выступления в поддержку светских ценностей ранее вызвало протесты в исламском мире. Осудили Макрона, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

• В Москве сегодня около двух десятков мусульман вышли к зданию посольства Франции с листовками и плакатами с лозунгами против Charlie Hebdo и Макрона. Сотрудники полиции никого не задержали.

• «Российская полиция, которая разгоняет одиночных пикетчиков, но не трогает мусульманский митинг у посольства Франции, заслуживает очередного переименования, теперь — в корпус стражей исламской революции», — считает журналист Владимир Варфоломеев.

• «Так получилось, что Ниццу я знаю хорошо. Даже глаза не нужно закрывать, чтобы представить, где находится местный Нотр-Дам, — пишет публицист Александр Архангельский. — И если бы сейчас у меня была бы такая возможность, ни секунды не раздумывая, сел бы в самолет и полетел туда, где чудом выскочил из толпы во время прошлого теракта, 16 года. Чтобы оказаться с теми, кто там живет — мимо страха, ценя радость жизни. А про политику и прочую ерунду ни с кем разговаривать бы не стал».

РЕПРЕССИИ

• Фигуранта дела «Нового Величия» Павла Ребровского осудили по статье об организации экстремистского сообщества на шесть лет колонии.

• Репосты материалов интернет-издания «МБХ медиа» стали поводом для возбуждения очередного административного дела об участии в нежелательной организации против активистки Яны Антоновой за — ранее ее уже осудили по аналогичной уголовной статье.

• Акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» в этом году проходит онлайн — трансляция здесь.

• Послы 34 государств принесли цветы к Соловецкому камню.

БЕЛОРУССИЯ

• Усилить народные дружины бывшими военными, раздав им оружие, предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

• Лукашенко сменил министра внутренних дел.

• «Всеми ненавидимый Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области. То есть теперь бастующим рабочим «Гродно Азот» непосредственно с Караевым придется иметь дело, — отмечает журналист Роман Попков. — Вместо Караева главой МВД стал руководитель минской милиции Иван Кубраков, который отвечал за всю жесть последних месяцев на минских улицах. Так что лучше не стало, да и не могло стать».