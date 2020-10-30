Протестующие в Москве мусульмане сожгли портрет президента Франции

30 октября мусульмане вновь вышли на акцию протеста к зданию посольства Франции и сожгли портрет президента Эммануэля Макрона. В акции приняли участие несколько десятков человек с плакатами и карикатурами на французского президента, передает «Дождь». Полиция задержала несколько человек, сообщает «МБХ медиа».

У посольства Франции сегодня снова собрались протестующие мусульмане. Их задерживали, вытеснили ниже по Якиманке, последних полиция ловила уже на другой стороне улицы, в сотне метров от посольства. При задержании били, валяли по земле pic.twitter.com/MxkNxiJZqX — Наташа Зотова (@natashazotova) October 30, 2020