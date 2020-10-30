Протестующие в Москве мусульмане сожгли портрет президента Франции

30 октября мусульмане вновь вышли на акцию протеста к зданию посольства Франции и сожгли портрет президента Эммануэля Макрона. В акции приняли участие несколько десятков человек с плакатами и карикатурами на французского президента, передает «Дождь». Полиция задержала несколько человек, сообщает «МБХ медиа».
У посольства Франции сегодня снова собрались протестующие мусульмане. Их задерживали, вытеснили ниже по Якиманке, последних полиция ловила уже на другой стороне улицы, в сотне метров от посольства. При задержании били, валяли по земле pic.twitter.com/MxkNxiJZqX— Наташа Зотова (@natashazotova) October 30, 2020
Накануне участников аналогичной акции полиция не трогала.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон «становится похож на террориста», «поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления». А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции террористом №1 в мире. Так они отреагировали на акции памяти убитого в пригороде Парижа преподавателя Самюэля Пати. Его обезглавил 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения после того, как во время урока учитель показал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Унижение Макрона выглядит прpимерно так. Видео: @mbkhmedia pic.twitter.com/nrNqgPuwBW— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 30, 2020