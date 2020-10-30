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Протестующие в Москве мусульмане сожгли портрет президента Франции

30.10.2020

30 октября мусульмане вновь вышли на акцию протеста к зданию посольства Франции и сожгли портрет президента Эммануэля Макрона. В акции приняли участие несколько десятков человек с плакатами и карикатурами на французского президента, передает «Дождь». Полиция задержала несколько человек, сообщает «МБХ медиа»



Накануне участников аналогичной акции полиция не трогала.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон «становится похож на террориста», «поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления». А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции террористом №1 в мире. Так они отреагировали на акции памяти убитого в пригороде Парижа преподавателя Самюэля Пати. Его обезглавил 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения после того, как во время урока учитель показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

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