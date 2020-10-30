В центре Москвы закроют католический храм ради безопасности прихожан

Церковь Святого Людовика в Москве до 4 ноября будет закрыта.

«По причине несанкционированных действий у посольства Франции в Москве и по настоятельной рекомендации гражданских властей, в целях проведения профилактических мер по обеспечению безопасности прихожан и храма — митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве принял решение о закрытии храма Святого Людовика в Москве по 4 ноября включительно», — говорится в сообщении.

У французского посольства в Москве второй день проходят акции протеста мусульман, которые выступают против президента Эммануэля Макрона и журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда.

29 октября, в Ницце исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. Погибли три человека.