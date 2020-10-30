Роскомнадзор предостерег СМИ от затрагивающих чувства верующих публикаций

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за распространение материалов, которые оскорбляют чувства верующих.

«В связи с публикациями материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий <…> Роскомнадзор просит все СМИ воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства. Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться», — говорится в сообщении ведомства.

Обсуждение проблем, связанных с оскорблением чувств верующих и светскими ценностями, вновь стало особо актуальным после убийства во Франции учителя истории, который на уроке по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда, последовавшей за этим реакцией президента Эммануэля Макрона и ответом ему со стороны представителей исламского мира. 29 октября исламист убил трех человек в центре Ниццы.