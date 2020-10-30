Хабиб Нурмагомедов назвал Макрона «тварью»

Известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и назвал президента Франции «тварью», обвинив в оскорблении мусульман.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите», — написал спортсмен.

За два часа пост собрал более 1,3 млн лайков.



Многие мусульмане в мире стали выступать против Макрона после того, как он осудил убийство под Парижем учителя истории Самюэля Пати, который во время урока по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда. В Москве сегодня мусульмане вновь вышли с протестом к посольству Франции.