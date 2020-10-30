Ушел из жизни главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников

Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер от коронавируса.

«С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Ведерникова, музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра. Выдающийся музыкант, имевший широкую известность во всем мире, скончался на 57-м году жизни в результате тяжелой болезни», — сообщили в пресс-службе театра.

Причиной смерти Ведерникова стал коронавирус, уточнил ТАСС генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

«Из жизни ушел выдающийся музыкант. Для меня лично, для Михайловского театра, для всего музыкального мира — это невосполнимая утрата, — сказал Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра. — И именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность коронавируса. Последним спектаклем, которым продирижировал маэстро, была «Сельская честь» на открытии оперного сезона. 10 ноября Михайловский театр посвятит спектакль памяти Александра Александровича Ведерникова. Царство небесное».