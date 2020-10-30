В России объявили ценник на место кандидата в Госдуму

Стать кандидатом в Госдуму России без сбора подписей избирателей можно за 1 млн рублей. Такое предложение занять место в партийном списке озвучил лидер Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Андрей Богланов, пишут «Открытые медиа».

«Попадание в списки кандидатов по мажоритарным округам зависит от подтверждения кандидатом своей мажоритарной состоятельности — а именно пожертвования на официальный банковский счет КПСС 1 млн руб.», — написал Богданов в закрытой группе Ассоциации политических консультантов в Facebook.

«Открытым медиа», он пояснил, что конкурс на замещение вакантных мест в списке партии на предстоящих парламентских выборах начался еще два месяца назад. Объявление он решил дать, чтобы каждый раз не излагать условия партийной франшизы. По его словам, это выгодное предложение: сбор требуемых от кандидата по мажоритарному округу на выборах в Госдуму 15 тыс. подписей обойдется минимум в три млн руб. КПСС же имеет право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. «Все делают это тайком и непонятно по каким карманам распихивают, а мы объявили открыто», — отметил Богданов.

Право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей КПСС получила в 2018 году, когда провела свой список на выборах во Владимирскую облдуму.

На первый взгляд, это выгодное предложение, говорит политолог Александр Кынев, однако с учетом репутации КПСС как полностью подконтрольной администрации президента структуры, вряд ли оно заинтересует многих. Кынев напоминает, как в 2005 году, вскоре после того как Михаил Касьянов заявил о намерении возглавить Демократическую партию России, Богданов провел альтернативный съезд и избрался лидером партии, а Касьянов остался без политорганизации. Похожая ситуация произошла в 2011 году с партией «Правое дело», когда свою партию потерял экс-кандидат в президенты Михаил Прохоров.

Кынев также отметил, что из прошедших в сентябре этого года 25 крупных кампаний КПСС участвовала только в шести. Но по спискам партии никто и никуда не прошел.