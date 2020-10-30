Лукашенко: «Нам отступать некуда»

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти как минимум без рук», — заявил Александр Лукашенко, предупреждая таким образом участников протестов.

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», — сказал Лукашенко на встрече с сотрудниками МВД, передает госагентство БЕЛТА.

Силовикам на собрании президент представил нового министра внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.