Михаил Ефремов отбывать срок останется в Москве

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП останется отбывать наказание в хозотряде при СИЗО №5 в Москве. Об этом сообщила в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии», — пишет Литвинович.

По ее словам, «практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО».

Кроме того, в СИЗО-5 есть зал, где проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, отмечает Литвинович: «Так что Ефремов, действительно, сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр».

Михаил Ефремов 8 июля в пьяном виде на своей машине выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии.