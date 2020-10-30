Евгений Ройзман: Сталин людоед

Он мне попытался своими словами пересказать то, что он запомнил из предвыборной агитки, направленной на окучивание сельских пенсионеров. А мне лень слушать и я попытался его успокоить простым аргументом. Говорю: Смотри. Только в 1937-38 годах по политическим статьям (это данные НКВД) было репрессировано около 1.400.000 человек. Порядка половины из них, 682.000 человек, были незамедлительно расстреляны. Таким образом страна, на протяжении двух лет убивала тысячу своих граждан в день. Еще раз. Убивали 1000 (тысячу) человек в день, своих граждан, непрерывно в течении двух лет.. А он смотрит на меня, улыбается и говорит: Ну и что?!... Если я скажу, что мне стало страшно, то это не так. Мне стало противно. Но я все равно буду с ними говорить.

P.S. Тут, как обычно набежали и требуют ссылок. Объясняю. Это данные Справки Спецотдела МВД СССР подготовленной для Политбюро ЦК КПСС 11.12. 1953 (у историков «справка Павлова») на сегодняшний день понятно, что цифры занижены.

И еще, для понимания: В Свердловске сотрудники НКВД на 12-м км Московского тракта в 1937-38 гг. убили 20 787 человек. Это только те, кого удалось установить точно, все они оправданы. (Для сравнения: в ВОВ 1941-45 гг. на поле боя погибли 21 397 свердловчан...)

В основном, это рабочие и крестьяне, большинство - русские.

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