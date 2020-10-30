Сеть Walmart убрала с полок супермаркетов оружие в связи с беспорядками в США

С прилавков магазинов сети Walmart в США убрали огнестрельное оружие и боеприпасы, чтобы защитить клиентов и сотрудников, поскольку в стране растет напряженность, сообщили в компании. Этот шаг был сделан за несколько дней до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Многие опасались, что их результаты могут спровоцировать насилие, пишет Reuters.

«Мы стали свидетелями нескольких гражданских беспорядков, и, как мы делали это несколько раз за последние несколько лет, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торговых залов в качестве меры предосторожности для безопасности наших партнеров и клиентов», — сказал представитель Walmart. Он добавил, что в компании пока не могут сказать, когда на полках магазинов вновь появятся оружие и боеприпасы.

В компании отметили, что ритейлер продолжит продавать оружие и боеприпасы по запросу.

Reuters поясняет, что продавцы напряжены, так как в начале года во время беспорядков люди разбивали окна магазинов и воровали товары в Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде и других городах США. Еще одна тенденция, вызывающая опасения, заключается в том, что продажи оружия в Соединенных Штатах в этом году достигли рекордного уровня.

В июне Walmart уже убирал огнестрельное оружие и боеприпасы с прилавков некоторых магазинов на фоне протестов по поводу гибели от рук полицейского чернокожего Джорджа Флойда.