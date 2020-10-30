Twitter пометил репортаж RT как потенциально вводящий в заблуждение

Администрация Twitter промаркировала репортаж телеканала RT о выборах в США как контент, который может вводить в заблуждение. На это обратил внимание Znak.com.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — сказано в сообщении Twitter вместо ссылки на сам репортаж в официальном аккаунте RT.

Axios пишет, что администрация Twitter впервые снабдила публикацию RT такой маркировкой.

Сюжет RT посвящен нарушениям во время проведения выборов в США, а также проблемам, с которыми можно столкнуться в процессе подсчета голосов. Видео доступно по прямой ссылке, но для просмотра необходимо отдельно нажать кнопку «Посмотреть», отмечает Znak.com.

В августе Twitter ввел метки для аккаунтов, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран, связанным с государством СМИ и их руководящим сотрудникам.