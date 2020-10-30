Алексей Захаров о сталинских репрессиях в Красной армии

В последнее время я интересуюсь темой сталинских репрессий в Красной армии. Кейс, имеющий мало прецедентов в истории по разрушительности своих последствий.

В одном только Закавказском военном округе, например, в 1937-38 годах репрессировано

6 из 7 командиров дивизий (4 вмн (расстреляны), 1 умер в тюрьме, 1 убит на допросе),

6 из 7 начштабов дивизий (5 вмн, 1 уволен)

19 из 28 командиров полков дивизий (14 вмн, 2 итл, 1 уволен, 2 арестовано и освобождено),

13 из 27 начштабов/помощников командиров полков дивизий (7 вмн, 5 уволен, 1 арестован),

В каждой из 7 дивизий, репрессировано от 14 до 26.5% начальствующего состава (младший лейтенант и выше) [1].

Единственная логика поведения, которая мне приходит в голову - это террорист, который расстреливает заложников, из страха, что они на него могут наброситься. Кажется, что у Сталина на весах его жизнь, за которую он дрожал, перевесила вообще все остальное, включая обороноспособность страны. Лидер не имеет права так бояться.

Из доклада комкора Н.В. Куйбышева, командующего войсками ЗакВО на заседании Военного совета при НКО СССР 21 ноября 1937 г.: "Свое выступление Н.В. Куйбышев начал с оценки боевой подготовки войск округа: «Подытоживая результаты инспекторских смотров окружных учений, Военный совет округа оценил боевую подготовку войск ЗакВО как стоящую на неудовлетворительном уровне». Основная причина существующих недостатков, как считал Н.В. Куйбышев, в том, что «округ был обескровлен очень сильно». В доказательство этого он привел примеры: тремя дивизиями командуют капитаны, причем новый командир Грузинской дивизии до этого в течение двух лет командовал только ротой; капитан, который командует Армянской дивизией до этого являлся командиром батареи; Азербайджанской дивизией командует майор, который не командовал ни полком, ни батальоном и в течение последних шести лет являлся преподавателем военного училища. Из зала прозвучал вопрос: «Куда же девались командиры?». Своим ответом комкор Куйбышев дал понять, что значительная часть высшего и старшего начсостава военного округа репрессирована: «Все остальные переведены в ведомство НКВД без занятия определенных должностей»". Репрессии продолжились, Куйбышев был арестован 2 февраля 1938 года и расстрелян (цитируется в [1]).

"Вред, нанесенный репрессиями, в нагнетании атмосферы страха и неуверенности среди командного состава тяжело измерить и оценить. Бесспорно, что массовые репрессии способствовали разрушению корпоративного духа в среде командно-начальствующего состава, распространению недоверия, боязни ответственности при принятии решений, приспособленчества, снижению инициативы командиров, которые подсознательно научились стойко переносить чужую боль и мириться с людскими страданиями, в том числе огромными потерями в боевой обстановке." [1]

[1] А. Ларькин. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА В 1937-1938 ГГ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 2016

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