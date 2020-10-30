Из-за интервью с Турчаком с RTVI отказались сотрудничать трое журналистов

После выхода на RTVI интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком сотрудничество с телеканалом прекратили диджитал-директор Максим Семеляк, журналист Юрий Сапрыкин и колумнистка Зинаида Пронченко. Об этом они сообщили в соцсетях.

Первым об уходе объявил Семеляк, затем Сапрыкин пояснил «Открытым медиа», что единственным его мотивом для сотрудничества с каналом была поддержка Семеляка, «поэтому делать там мне теперь тоже нечего. Находиться на одном ресурсе с комплиментарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы». Пронченко объснила разрыв отношений с RTVI так: «Турчак — это не фамилия, а стоп-слово».