Белоруссия закрыла границы с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной

29 октября жители Белоруссии не смогли вернуться в страну из Польши, Литвы, Украины и Латвии. Как сообщили в Госпогранкомитете, въезд «через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц временно ограничен в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах», передает TUT.BY.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Желающих выехать из Белоруссии также выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска функционирует без ограничений.

