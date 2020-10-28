Главное в политике за 28 октября

ГЛАВНОЕ

• Минздрав запретил руководителям и специалистам подведомственных учреждений комментировать ситуацию с коронавирусом без согласования с пресс-службой ведомства.

• Приказ вышел на фоне сообщений из регионов о нехватке мест в стационарах, медперсонала и перегрузке служб скорой помощи.

• «Главврачей и раньше было сложно упрекнуть в излишней независимости, это люди изначально лояльные Минздраву. Если министерство публикует такое письмо, значит, скрывать провалы в системе здравоохранения становится сложнее. Мы расцениваем это как цензуру», — говорит лидер медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

• В некоторых регионах России запасов лекарств для борьбы с COVID-19 и средств защиты для медиков хватит менее чем на две недели, признала вице-премьер Татьяна Голикова.

• Оказать юридическую помощь в случае преследования медиков за слова готовы в правозащитной группе «Агора». «Полная корпоративная цензура, которую пытается насадить Минздрав, является категорически неприемлемым и общественно-опасным вмешательством в право граждан получать достоверную информацию», — говорит адвокат Станислав Селезнев.

• В Москве продлили режим удаленной работы и учебы, а также другие ограничения.

• Акцию протеста устроили жители Барнаула, отказавшись надеть маски в трамвае — теперь их ждет суд.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• В ближайшее время не сможет платить налоги каждая пятая российская компания — проблемы связаны не только со второй волной пандемии коронавируса, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам, говорят аналитики Центра стратегических разработок.

• Россия продолжит сползать вниз в рейтинге стран по уровню жизни и по итогам года займет 68 место в мире по ВВП на душу населения, прогнозирует Международный валютный фонд — к 2025 году Россия потеряет еще две позиции и уровень жизни практически сравняется показателем Туркмении.

• Бюджет России будет дефицитным ближайшие три года — Госдума одобрила его проект в первом чтении.

В МИРЕ

• Уголовное дело в отношении французского журнала Charlie Hebdo возбудили в Турции — он опубликовал «аморальную» карикатуру на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

• О готовности разработать план экономического развития для Белоруссии заявили более 60 известных в мире экономистов — среди них Сергей Гуриев, Константин Сонин и другие.

• В Мозыре сожгли помещение ГАИ, где размещались дружинники — КГБ квалифицировал это как акт терроризма.