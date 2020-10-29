Александр Архангельский: Жить мимо страха, ценя радость жизни

Так получилось, что Ниццу я знаю хорошо. Даже глаза не нужно закрывать, чтобы представить, где находится местный Нотр-Дам: у трамвайных путей на Жан-Медсан, метрах в 200 от остановки 12 автобуса, на пути к старому, не туристическому рынку, где толстые кукумберы по два с полтиной, а сицилианские помидоры по три. Каждое кафе рядом вижу, как наяву (а в каком-то из них пытался укрыться третий погибший от рук террориста - но не смог убежать). И еще вижу, как под сводами этого просторного храма, где каждый год на Рождество выставляют вертепы, а каждый год перед Пасхой продают пальмовые ветви, мечутся несчастные жертвы, а сумасшедший с ножом в руке не дает им шанса. И если бы сейчас у меня была бы такая возможность, ни секунды не раздумывая, сел бы в самолет и полетел туда, где чудом выскочил из толпы во время прошлого теракта, 16 года. Чтобы оказаться с теми, кто там живет - мимо страха, ценя радость жизни.

А про политику и прочую ерунду ни с кем разговаривать бы не стал.

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