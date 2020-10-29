В Белоруссии народные дружины усилят бывшими военными с оружием

Александр Лукашенко решил усилить работу в Белоруссии народных дружин, усилив их бывшими военными и раздав им оружие.

«Народные дружины должны работать. Они, в конце концов, должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов», — сказал Лукашенко, передает государственное агентство БЕЛТА.

По его словам, в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих: «Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев <…> Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь».