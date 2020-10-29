Путин обещает продлить отсрочку по налоговым и страховым платежам

Для компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере общественного питания и других наиболее пострадавших секторах, президент Владимир Путин предложил продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам. Еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей», — сказал Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет», передает РБК.