Путин обещает продлить отсрочку по налоговым и страховым платежам

Для компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере общественного питания и других наиболее пострадавших секторах, президент Владимир Путин предложил продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.



«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам. Еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей», — сказал Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет», передает РБК.

В марте Путин заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, сроком на полгода. Также Путин поручил снизить страховые взносы для малых и средних предприятий до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ и ниже, то ставка останется прежней — 30%.