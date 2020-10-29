Мусульмане вышли к зданию французского посольства в Москве

Около французского посольства в Москве проходит акция, в которой участвуют несколько десятков молодых мусульман. Мужчины держат в руках листовки и плакаты с лозунгами против журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего ранее карикатуры на пророка Мухаммеда, передает МК. На месте акции находятся отряды полиции, но никого не задерживают.

Telegram-канал Mash, публикующий видео с акции, сообщает, что, по словам дипломатов, одна из мусульманских организаций выступает против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон «становится похож на террориста», «поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления». А муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции террористом №1 в мире. Так они отреагировали на акции памяти убитого в пригороде Парижа преподавателя Самюэля Пати. Его обезглавил 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения после того, как во время урока учитель показал карикатуры на пророка Мухаммеда.