Павла Ребровского приговорили к шести годам колонии по делу «Нового величия»

Люблинский суд признал виновным в организации экстремистского сообщества фигуранта дела «Нового Величия» Павла Ребровского и назначил наказание — 6 лет колонии. Об этом сообщает Avtozak LIVE . Прокурор в ходе прений запрашивал для него семь лет колонии общего режима.

Дело Павла Ребровского слушалось отдельно от основного процесса по «Новому величию» — сначала он дал признательные показания, и его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Затем прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор в связи с тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела. Мосгорсуд отменил приговор. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.

По делу «Нового величия» всего проходили десять человек. Они обвинялись в создании экстремистского сообщества. 6 августа суд вынес приговор семерым фигурантам дела. Руслан Костыленков получил семь лет колонии. Петра Карамзина приговорили к шести с половиной годам заключения, Вячеслава Крюкова к шести годам. Еще четверо получили условные сроки: Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — по шесть лет, Максим Рощин — шесть с половиной лет, Анна Павликова — четыре года.