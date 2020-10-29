Репосты материалов «МБХ медиа» стали поводом для нового преследования Яны Антоновой

Поводом для третьего административного дела в отношении краснодарской активистки Яны Антоновой стали ее репосты в Facebook материалов портала «МБХ медиа». Новое дело появилось перед апелляцией на приговор по уголовной статье об участии в деятельности нежалательной организации, отметила Антонова в разговоре с «Кавказским узлом».

Антонову 28 октября вызвали в прокуратуру Краснодара, где ознакомили с административным протоколом по статье 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана в стране нежелательной). Производство было возбуждено на основании сделанных ею репостов новостных и аналитических материалов издания «МБХ медиа» в Facebook в конце 2018 и начале 2019 годов, еще до возбуждения уголовного дела. «Прокуратура опасается, что мой приговор, вынесенный 2 октября, не устоит в апелляции, и решила таким образом подстраховаться», — предположила Антонова.

В постановлении о возбуждении административного дела говорится, что Антонова в 2019 году опубликовала на своей странице в соцсети Facebook 30 информационных материалов «проекта иностранной неправительственной организации Open Russia — MBK media (МБХ медиа)», пояснил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, это не первая попытка назвать «МБХ медиа» одним из проектов нежелательной организации.

Ранее суд в Краснодаре приговорил Яну Антонову, бывшего координатора «Открытой России» в регионе, к 240 часам обязательных работ по уголовному делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации». Дело возбудили в апреле 2019 года. В постановлении говорилось, что она, «реализуя преступный умысел» и «осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий в виде посягательства на основы конституционного строя и безопасности государства», в феврале 2019 года сделала пост в Facebook, а котором «призывала» прийти на акцию памяти Бориса Немцова. В следующий раз она «посягала на основы конституционного строя», когда «провела одиночный пикет в память оппозиционного политика Немцова Б.Е. и осветила данную акцию в сети «Интернет» под эгидой ОСД «Открытая Россия». Последнее, что вменили Антоновой — репост из группы «Команда Открытой России» с записью в память о телеведущем Владиславе Листьеве с его цитатой про тоталитарное государство.

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными несколько организаций, зарегистрированных в Великобритании и США. Российское движение «Открытая Россия» запрещено не было. Несмотря на это, его активистов в России последовательно преследуют. Для защиты активистов движение было решено ликвидировать и создать общественную организацию, официально зарегистрировав ее в России.