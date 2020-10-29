В Ницце мужчина напал на прохожих с ножом

UPD: В результате нападения погибли три человека, двое из них внутри церкви.

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Как минимум два человека погибли и несколько получили ранения в результате нападения вооруженного ножом человека в Ницце. Об этом пишут французские СМИ со ссылкой на источники в полиции, передает Euronews.

Нападение произошло утром в четверг у церкви Нотр-Дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании подозреваемого. В МВД создан кризисный штаб по расследованию произошедшего.

«Интерфакс» передает сообщения СМИ, что один из погибших был обезглавлен нападавшим.

16 октября во Франции был обезглавлен школьный учитель. Его убили после того, как он показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные ранее журналом Charlie Hebdo.