Лукашенко сменил главу МВД

UPD: Новым министром назначен начальник минского ГУВД Иван Кубраков.

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Александр Лукашенко сменил министра внутренних дел. Эту должность занимал с июня 2019 года Юрий Караев, имя нового главы МВД пока не называется. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии telegram-канал «Пул Первого». Караев ранее заявлял, что в стране идет война, и оправдывал жесткие действия милиции против демонстрантов.

Юрий Караев стал помощником Лукашенко по Гродненской области, пишет TUT.BY. Помощники президента также назначены в Брестской области (Валерий Вакульчик) и Минске (Александр Барсуков).

«Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться). Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что полномочия помощников «будут значительно шире»: «Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить».