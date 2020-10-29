Верховный суд Нидерландов рассмотрит просьбу России о приостановке выплаты $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов 30 октября рассмотрит ходатайство России о приостановлении исполнения решения Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе российского Минюста. Ведомство ожидает, что «суд определится по этому вопросу до конца декабря».

По основному вопросу об отмене самих арбитражных решений по делу ЮКОСа слушания в Верховном суде Нидерландов назначены на 5 февраля 2021 года.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге признал действия России по отношению к экс-владельцам ЮКОСа экспроприацией. В 2015 году окружной суд Гааги отменил это решение. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги вновь удовлетворил жалобу экс-акционеров. Россия обжаловала решение суда в мае, указав, что суд пренебрег фактами нарушения антикоррупционного законодательства, напоминает «КоммерсантЪ».