Ежегодная акция «Возвращение имен» стартовала онлайн

Акция «Возвращение имен», когда люди публично зачитывают имена жертв политического террора, в этом году переместилась в Сеть из-за опасности коронавируса. 29 октября с 10 до 22 часов по московскому времени на сайте october29.ru идет трансляция. Для нее люди заранее зачитывали имена репрессированных и отсылали видео организаторам — «Международному Мемориалу».

В оргкомитете акции предлагают всем следить за общей трансляцией, а если вы здоровы, то можно выйти на улицу и соблюдая социальную дистанцию отнести цветы к памятнику жертвам репрессий в вашем городе, или найти другие места, связанные с государственным террором поближе к вашему дому.

Обычно 29 октября, в канун государственного Дня памяти жертв политических репрессий, люди, сменяя друг друга, читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора, на Лубянской площади. Аналогичные акции проходят и в других городах страны и мира.





«Тоталитарное государство не просто убивало людей — оно стремилось вычеркнуть их имена из истории, уничтожить всякую память о них. Возвращение имен, возвращение памяти об оболганных и убитых — это отрицание диктатуры, это наш шаг к свободе», — подчеркивают в «Мемориале».