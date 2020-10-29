ЕС собирает экстренный саммит по борьбе с коронавирусом

Франция и Германия объявили о введении карантинных мер для борьбы с пандемией, ЕС сегодня собирает экстренный саммит, посвященный борьбе с коронавирусом.

Во Франции сегодня находится эпицентр распространения COVID-19 в Евросоюзе, передает Euronews. Реанимации заполнены почти до отказа, поэтому власти призывают на помощь армию, чтобы перевозить пациентов в те стационары, где еще остались свободные койки для тяжелых больных.

«С полуночи пятницы в стране вводится карантин на всей территории. Единственное, что сможет остановить распространение инфекции, это изоляция. Карантин будет также действовать и в заморских департаментах. Вторая волна, судя по всем признакам, будет сильнее и смертоноснее первой», — заявил президент Эммануэль Макрон.

Не закрываются детские сады, ясли и школы, государственные учреждения. Но все остальное, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрывается минимум на 15 дней.

Канцлер Германии Меркель, которая проводила в течение среды совещания с премьерами всех 16-ти федеральных земель, распорядилась закрыть с понедельника рестораны, фитнес-клубы и театры: «Мы должны действовать здесь и сейчас. Мы обязаны предотвратить коллапс национальной системы здравоохранения, мы просто не можем позволить этого допустить. Поэтому мы принимаем такие жесткие меры».

В четверг главы государств и правительств ЕС проведут экстренный онлайн-саммит, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса. Они, в частности, обсудят систему экспресс-диагностики, отслеживание распространения заражений и вакцинацию.