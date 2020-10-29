Проект создания сервиса «Правосудие онлайн» подорожал с 450 млн до 1,6 млрд рублей

На онлайн-доступ россиян к судебной системе в течение трех лет потратят из бюджета 1,6 млрд рублей. Речь идет о суперсервисе «Правосудие онлайн», который в числе 25 других был одобрен для цифровой трансформации госуслуг в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», пишут «Открытые медиа».

При этом еще летом сообщалось, что необходимая доработка ГАС «Правосудие» должна была обойтись бюджету в 450 млн. Похожие цифры были в справке судебного департамента, подготовленной в прошлом году для Совета судей: затраты на создание суперсервиса в рамках развития ГАС «Правосудие» оценивались в 580 млн руб. в течение пяти лет.

Проект «Правосудие онлайн» предполагает, что все услуги, необходимые для обращения в суд, будут собраны в одном месте — на сайте Госуслуг. Система сама определит, в какой суд нужно подавать иск и рассчитает размер госпошлины, обмен документами (в том числе и с госорганами) будет происходить в электронном виде, а принимать участие в процессе можно будет дистанционно, с использованием биометрической аутентификация участника судебного процесса. По плану полноценная работа суперсервиса начнется с 2024 года, но участие в заседаниях онлайн станет возможно уже с 2022 года. Речь пока идет исключительно о гражданских делах.