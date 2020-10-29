Тамара Эйдельман: Возвращение имен

Год назад я уже писала о том, как невероятно, на мой взгляд, важна акция Мемориала «Возвращение имен». О том, как много значит простое действие, когда ты читаешь имена скорее всего незнакомых тебе людей и тем самым как будто совершаешь магический древний обряд, вызывающий ушедших из забвения, не даешь им совсем уйти, превратиться в лагерную пыль, в грязь на Бутовском полигоне.

И, казалось бы, ничем уже не помочь тем людям, которых в предрассветный час выводили из камеры на Лубянке или в Лефортове, тащили в подвал или везли за город, тем, кто сделал шаг в сторону, и конвой выстрелил без предупреждения, тем, кто замерз в тайге, надорвался на непосильной лагерной работе или не смог выжить на жидкой баланде.

Но сотни людей, стоящих в Москве у Соловецкого камня, а теперь уже и в других городах, а в нынешнем пандемическом году читающих имена онлайн, совершают невероятно важное и нужное дело. Они не дают забыть. Не дают забыть о тех, кому пустили пулю в затылок или забили сапогами, замучили, уничтожили, бросили в землю и думали, что от них не останется ни следа.

Так вот нет же вам — останется след, останется воспоминание. И не просто слезы родных, оплакивающих ушедших. Останется память о том, какие зверства творились в нашей стране, останется желание сделать так, чтобы никогда не повторилось ничего подобного.

За прошедший год тьма надвигается все сильнее — молодых мальчиков и девочек пытают в застенках и отправляют с огромными сроками в лагеря, которые уже не сильно отличаются от сталинских. Юрия Дмитриева, возвращавшего имена расстрелянным в Сандармохе, пытаются не только уничтожить, но еще и вымазать грязью его собственное имя. А рядом, в Беларуси, такие же сталинские последыши, уже не скрываясь, глумятся над теми, кто не хочет жить в рабстве.

«Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей».

А вот имя сухорукого рябого кровопийцы оказывается окружено все большим почетом. Все чаще его лицо мелькает на плакатах, все чаще выплывают из небытия памятники ему — и эта зараза страшнее любого коронавируса. Она обесценивает жизни тех, кто лежит в Соловках и на Колыме, и тех, кто не хочет о них забывать, и не хочет жить, восхваляя великие деяния товарища Сталина.

Именно поэтому так важно, чтобы сегодня в очередной раз прозвучали имена тех, кто сам уже не может себя защитить. Поэтому наша задача — сохранить память о них, не забывать о пролитой крови, о замученных и расстрелянных. Не дать воли палачам, не позволить восхвалять прошлого убийцу и не смиряться перед нынешними. Не смиряться, не покоряться. Помнить. Помнить. Помнить.

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