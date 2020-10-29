WSJ: информатором «досье Трампа» была экс-замглавы Саратова

Источником информации досье о сговоре Дональда Трампа с российскими властями была бывшая замглавы администрации Саратова и экс-сотрудница РИА «Новости» Ольга Галкина, пишет Wall Street Journal. Издание ссылается на интервью, рассекреченные записи ФБР и обнародованные документы, передает Newsru.com.

В 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, принадлежащей Алексею Губареву и известной хостингом Webzilla. Тогда подчиненный экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила и бывший одноклассник Галкиной Игорь Данченко попросил ее помочь раскрыть потенциально компрометирующую информацию о связях тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией.

По данным WSJ, в тот момент Галкина была в ссоре с начальством, которое грозило ей увольнением. В ноябре 2016 года она ушла с работы, а через несколько недель передала Данченко информацию для доклада, в том числе с обвинением в адрес бывшего работодателя. Как добавляет издание, Галкина была источником информации о том, что Webzilla участвовала во взломах во время президентских выборов 2016 года.

Именно Галкина упомянула Губарева как хакера, нанятого российскими спецслужбами. Она же предположительно «стояла за утверждением», что в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн провел секретную встречу с сотрудниками российской разведки в Праге, где обсуждал, как заплатить хакерам.

В 2016 году издание BuzzFeed опубликовало доклад, подготовленный бывшим сотрудником MI6 Стилом. В нем говорилось, что летом 2016 года российские спецслужбы предоставляли Трампу информацию и шантажировали его компроматом. При этом издание признавало, что часть информации в докладе не проверена и, предположительно, в принципе непроверяема.