Amnesty International сочла цензурой запрет медикам Минздрава высказываться о коронавирусе

Запрет российского Минздрава главам подведомственных ему федеральных учреждений публично высказываться относительно ситуации с пандемией коронавируса без согласования со своей пресс-службой носит характер откровенной цензуры в отношении медработников, заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина. Такая мера нарушает сразу несколько прав человека и в условиях пандемии может привести к негативным последствиям, считает она.

«Даже если эта мера, как пояснил Минздрав, напрямую касается только больниц и других структур федерального подчинения, практически нет сомнений, что соответствующий запрет подхватят и в других медицинских учреждениях. Правительство дало четкий сигнал, что оно намерено контролировать доступ к информации о ситуации в области общественного здоровья и препятствовать распространению несогласованных, слишком самостоятельных высказываний и мнений. Тем более что нам хорошо известны случаи прямого запугивания и репрессий против медработников, открыто заявивших о таких проблемах, как недостаток средств индивидуальной защиты, неработающее оборудование или нехватка больничных коек», — подчеркнула Звягина.

Amnesty International уже направляла в правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии свои рекомендации относительно соблюдения прав человека в период борьбы с пандемией COVID-19. В них, в частности, указывалось, что «государства должны воздерживаться от любых попыток цензуры или запугивания, попыток отомстить и/или применить дисциплинарные меры в отношении журналистов, организаций гражданского общества, активистов, гражданских репортеров, работников здравоохранения или в отношении кого бы то ни было, кто стремится распространять информацию».

Ранее Минздрав России разослал в подведомственные учреждения постановление, обязывающее согласовывать любые комментарии по теме коронавируса.