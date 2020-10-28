Минюст признал иноагентом фонд «Лига избирателей» из-за 230 рублей от гражданки Молдовы

Минюст внес фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщили в ведомстве.

Как пояснил NT исполнительный директор фонда Виталий Аверин, «Лига избирателей» собирает пожертвования от граждан на поддержку общественного наблюдения за выборами, в том числе мероприятия с участием общественного движения «Голос».

«Минюст после единого дня голосования провел внеплановую проверку по требованию прокуратуры Москвы и заявил, что выявил иностранное финансирование в размере 230 руб., которое в виде пожертвования в июле 2019 года сделала якобы гражданка Молдовы. При этом документов по итогам проверки, подтверждающих иностранное гражданство жертвователя, Минюстом Фонду предоставлено не было», — сообщил Аверин.

По его словам, фонд не имеет возможности проверять гражданство жертвователей. Тем не менее, после получения информации от Минюста пожертвование от предполагаемой гражданки Молдовы возвратили. Аверин также отметил, что фонд не занимается политической деятельностью: «Минюст решил приписать к таковой мероприятия по подготовке наблюдателей и группу в Facebook, которая к Фонду отношения не имеет».

Фонд намерен подать заявление об исключении из реестра Минюста.