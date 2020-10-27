Главное в политике за 27 октября

ГЛАВНОЕ

• Масочный режим в местах массового пребывания людей введен по всей России — за последние сутки в России умерли 320 человек, заразившихся COVID-19, что стало очередным рекордом.

• После смерти пациентов в ростовской больнице уволены министр здравоохранения региона и начальник управления здравоохранения Ростова — ранее, по данным СМИ, из-за недостатка кислорода для аппаратов ИВЛ погибли 13 человек.

• В Курганскую область направили специалистов для оказания «организационно-методической поддержке по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19» — накануне в открытом письме местные медики попросили президента Владимира Путина прислать комиссию, «чтобы ее члены могли убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии».

• Главной финансовой жертвой коронавируса в России стали молодые семьи: двум третям из них во втором квартале 2020 года хватало денег только на покупку еды и одежды, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

• «Среди молодежи высока доля работников сферы услуг, которая понесла наибольший ущерб в связи с карантинными ограничениями и падением массового спроса. Молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили помощи от государства. Кроме того, при оптимизации штата достаточно часто под сокращение попадают молодые неопытные специалисты», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

• На 11% в долларовом выражении снизилось благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года, подсчитал швейцарский банк Credit Suisse. Россияне беднели быстрее, чем жители Украины или Турции.

РОССИЯ И МИР

• Президент Франции Эммануэль Макрон «становится похож на террориста», «поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

• Террористом №1 в мире Макрона назвал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев: «Ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей».

• Так власти Чечни отреагировали на акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в рамках которых на государственных зданиях Монпелье и Тулузы спроецировали карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo. Пати убил 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения после того, как во время урока учитель показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

• «Си Цзиньпин много лет фактически уничтожает ислам в Синцзяне. Тысячи мусульман за веру брошены в концлагеря, где их унижают и избивают. Но против политики Си нет массовых протестов в мусульманском мире. Его не проклинают главы государств, его портреты не жгут на улицах, — отмечает социолог Игорь Эйдман. — На слабого либерального Макрона гавкать просто. А попробуй жестокого диктатора могущественного Китая тронь. С ним лидеры государств предпочитают дружить».

МЕДИА

• Рекордно низким за последние пять лет стал уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации — он снизился до 23%, 55% россиян считают предпочтительным источником новостей интернет.

• Тенденция очевидна, но делать выводы о полном провале телевидения было бы преждевременно, считает политолог Алексей Макаркин: «Современные технологии фрейминга позволяют формировать общественное мнение даже в условиях декларируемого недоверия к источнику информации <…> Человек может искренне не доверять телевидению, но когда при рассказе о белорусских протестах ему говорят, что оппозицию поддерживают украинские бандеровцы, а бело-красно-белый флаг использовали во время войны белорусские коллаборационисты, у него «включается» эмоциональное неприятие всего, связанного с фашизмом. Александр Лукашенко в этой ситуации выглядит не диктатором, а антифашистом».

БЕЛОРУССИЯ

• Протестующие перешли красную черту, и Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил Лукашенко, отметив, что это надо пресечь.

• «На излете президентской жизни» Лукашенко поклялся, что гарантирует, что будет только так, как решит народ. Но отметил: задача власти «всеми законными средствами» сделать так, «как было до выборов».