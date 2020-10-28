В «Агоре» сообщили о готовности помочь медикам в случае преследования из-за введенной Минздравом цензуры

Правозащитная группа «Агора», реагируя на сообщения о запрете медикам без согласования с Минздравом комментировать ситуацию с коронавирусом, заявила, что готова оказать юридическую помощь медработникам.

«Минздрав угрожает руководителям медучреждений ответственностью за высказывания их подчиненных и пытается возложить на главных врачей обязанность по цензуре высказываний своих сотрудников. В условиях очевидного недостатка достоверной информации о реальном положении дел с распространением и лечением COVID-19, с учетом известных фактов административного и уголовного преследования за распространение правдивой информации, а также попыток официальных лиц скрыть и исказить реальную картину заболеваемости и хода лечения, полная корпоративная цензура, которую пытается насадить Минздрав, является категорически неприемлемым и общественно-опасным вмешательством в право граждан получать достоверную информацию», — говорит адвокат «Агоры» Станислав Селезнев.

Он отмечает, что положение о Министерстве здравоохранения не предусматривает возможности давать указания о взаимодействии врачей со СМИ.

Адвокаты «Агоры» готовы оказать юридическую помощь всем сотрудникам медицинских учреждений в случае возникновения попыток ограничить открытый и свободный обмен жизненно важной информацией. Для этого юристы открыли горячую линию.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения запретило руководителям и специалистам подведомственных учреждений комментировать ситуацию с коронавирусом без согласования с пресс-службой ведомства.